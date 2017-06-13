Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки

13.06.2017 12:59

Для получения биометрического загранпаспорта украинцам, зарегистрированным на территории оккупированных Донбасса и Крыма, необходимо предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом в эфире телеканала "Эспресо" заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

Он отметил, что необходимость такой процедуры вызвана утратой бланков документов во время захвата органов власти на оккупированных территориях. Это, в свою очередь, делает невозможным идентификацию личности по форме №1.

"Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.

Он также сообщил, что для получения биометрического паспорта помимо паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и старого загранпаспорта жителям оккупированных территорий могут понадобиться свидетельство о рождении, военный билет или другие документы.

"Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.