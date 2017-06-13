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В Минсоцполитики уточнили число переселенцев
Министерство социальной политики Украины по состоянию на 12 июня 2017 года поставило на учет 1 миллион 593 тысяч 466 вынужденных переселенцев из временно оккупированного Россией Крыма и Донбасса. Об этом сообщает korrespondent.net с ссылкой на управление соцзащиты населения в регионах.
В ведомстве уточнили, что на учет поставлено 1 миллион 282 тысяч 598 семей переселенцев.
По информации министерства, на выплату социальной помощи переселенцам по состоянию на 12 июня текущего года израсходовано 1 миллиард 220 миллионов 144 тысяч гривен.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что около 75% переселенцев уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс.
Отметим, в ООН недовольны заботой Киева о переселенцах. Как говорят эксперты, почти половине переселенцев денег хватает только на еду.
Между тем, власти заявили о запуске плана гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому пострадавшим выделят 214 миллионов долларов.
Теги: Донбасс, переселенцы, Минсоцполитики
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