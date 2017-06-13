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В СНБО призвали перейти от АТО к новому формату защиты от гибридной войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил о необходимости завершения антитеррористической операции с переходом на новый формат защиты страны.
Он напомнил, что действующее в Украине законодательство предусматривает лишь два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил — объявление войны и антитеррористическая операция.
Однако, по словам Турчинова, законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.
В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас.
«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять Вооруженные Силы и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил секретарь СНБО.
По его мнению, нужно создать постоянно действующий Оперативный штаб с широкими полномочиями, который осуществлял бы комплексное управление ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, СНБО, АТО, гибридная война
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