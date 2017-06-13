- В Украине существенно подорожали мясо и яйца21:30
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
В Украине существенно подорожали мясо и яйца
К тому же, в цене подорожали и другие продукты. В начале июня существенно подорожали социальные продукты питания (мясо, яйца и капуста). Об этом сообщил руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
С начала июня кочан капусты подорожал на 4 гривны за килограмм, то есть на 42%. Десяток яиц подорожал на 3,5 гривен, то есть на 34%. Теперь средняя цена капусты и яиц составляет – соответственно 13,5 грвень за килограмм и 13,5 гривен за десяток.
Также выросли в цене мясные изделия: свинина подорожала на 3,5 гривны, говядина – на 1,8 гривны, сало – на 1,4 гривны, вареная колбаса – на 0,5 гривны. Отныне, средняя цена свинины по Украине составляет почти 91 гривну за килограмм, говядины – 102 гривны за килограмм, сала – 43,5 гривен за килограмм, вареной колбасы – 66 гривен за килограмм.
К тому же, в цене подорожали и другие продукты. А именно, лук подорожал на 1,4 гривны за килограмм, подсолнечное масло – на 40 копеек, рис – на 40 копеек. На сегодня средняя цена лука составляет 10,7 гривен за килограмм, подсолнечного масла – 33,2 гривен за литр и рис – 18 гривен за килограмм.
А вот гречка подешевела. Теперь за килограмм крупы надо заплатить на 60 копеек меньше. Средняя цена за килограмм гречки – 26 гривен. Сливочное масло подешевело на 1 гривну, его цена составляет 139,7 гривен за килограмм.
Как ни крути, а борща и вареников при той же заработной плате придется готовить уже меньше. А из обещаний улучшения каши не сделаешь, – константував Дорошенко.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, мясо, продукты
- Мирослав Гай: "Я уже вижу, как руководство ОРДЛО объявит об историческом объединении республик с РФ и начнет пробивать "коридор дружбы"
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Лавров: "Крым для России значит больше, чем Фолкленды для Великобритании" (ВИДЕО)
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Для Путина война в Украине - компьютерная игра
- Тиллерсон летит в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Украине
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Украине существенно подорожали мясо и яйца21:30
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- Хакнули 39 штатов: в СМИ появились неопровержимые доказательства причастности России к вмешательству в выборы в США18:49
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES