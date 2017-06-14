Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых

14.06.2017 18:40

"КП в Украине" решила сравнить, насколько отдых в теперь уже безвизовых европейских странах дороже украинского.

Владельцы биометрических паспортов ликуют – они теперь могут купить билеты или сесть в машину и махнуть на отдых в Европу. Если раньше такие путешествия нужно было планировать заранее, то сейчас туристы могут хоть в пятницу вечером взять билеты и махнуть на уик-энд в любой из европейских городов. Однако, сегодня мы решили поговорить о пляжном отдыхе и сравнить, сколько будет стоить неделя отдыха на двух человек в трехзвездочном отеле на популярных европейских курортах ив Украине. Для этого мы сравним цены на билеты, проживание и питание.

Барселона: дорого, но интересно

Летом добраться на побережье Средиземного моря можно двумя способами – самостоятельно или через турагентсво. Сейчас достаточно как регулярных. Так и чартерных рейсов, которые выкупают туроператоры. Поэтому рассмотрим оба эти варианта.

Начнем с пакетного отдыха. В отличие от всем хорошо известных Турции и Египта, в Европе не очень популярен формат "Все включено". Поэтому вариант забронировать недорогой отель и перелет через туроператора, подходит даже тем, кто только приезжает ночевать в гостиницу.

Цены на путевки в Испанию резко повышаются с конца июня. Если в первый летний месяц можно найти варианты от 300 евро на человека, то после 25 июня цены вырастают больше чем на половину. Пока путевок дешевле 500 евро на человека нет. Они еще могут подешеветь, но только незадолго до вылета, если самолет не будет укомплектован.

Второй вариант – лететь самостоятельно. Поигравшись агрегаторами, мы нашли самые дешевые билеты из Киева в Барселону за 225 евро. Правда, это были не прямые перелеты, а маршрут через Париж. Но, провести целый день в Париже – это тоже не самый плохой вариант, согласитесь.

Что касается жилья в той же Барселоне, то найти номер дешевле 100 евро в сутки довольно сложно. На выбранные нами даты booking.com предложил номер на двоих за неделю за 643 евро. То, есть на двоих с перелетом и проживанием выйдет 1100 евро.

Ну, и наконец, еда. В Барселоне она довольно недешевая, даже по сравнению с другими испанскими курортами. Если не питаться в фастфудах или забегаловках, то стоит рассчитывать минимум на 20 евро за обед и 30 евро за ужин на человека. Таким образом, отдых в испании вам обойдется от 1700 до 1800 евро на двоих.

Итого на двоих: 50 тысяч гривен

Ираклион: в гости к Минотавру

Если вы рассматриваете, как вариант отдыха Грецию, то традиционно в пакетном туре дешевле всего будет отдохнуть на островах. Даже в июле можно еще найти путевки в трехзвездочные отели по 330 евро на человека. Более того, это цена за номер с завтраками и ужинами. Если учесть, что пообедать в Греции можно за 35-40 евро на двоих, то на весь отдых вы потратите не более 1000 евро на пару.

Самостоятельно лететь на Крит или Корфу оказывается дороже, чем покупать пакетный тур. Билеты на регулярные рейсы стоят по 350-400 евро. Единственное, куда можно улететь более-менее бюджетно – это в Афины. Билет туда в две стороны из Киева можно найти от 180 евро на человека. Трехвзездочный отель в Греческой столице можно снять на неделю за 350 евро. Добавив сюда еще около 80 евро на двоих на питание, получим 1100 евро на двоих. Правда, что делать неделю в Афинах, мы, если честно, не знаем. Очень уж специфический город.

Итого на двоих: 30 тысяч гривен

Варна: прекрасный климат и разумные цены

Золотые пески Болгарии стали ближе: с 15 июня АО "Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение с Болгарией по маршруту Львов-Варна. Билет в один конец стоит 2430 грн., но киевлянам придется раскошелить еще на поездку до Львова – 500 грн. в купе или 300 грн. в сидячем вагоне второго класса.

Черноморский курорт Золотые пески расположен всего в 17 км к северу от центра Варны. Здесь огромный выбор отелей, загородных домов и другого жилья, сдаваемого в аренду. А огромный чисты пляж, покрытый мелким золотистым песком (и бесплатным скоростным Wi-Fi) известен как один из лучших и наиболее хорошо сохранившихся пляжей в Европе. Вход в море здесь пологий и без камней, а прибрежная вода, благодаря совсем небольшой глубине, быстро нагревается от солнца. В первую очередь это очень высоко ценится родителями с маленьким детьми.

Стоимость проживания – от 10 тыс. грн. за 7 дней в самых простеньких 3*.

Золотые пески традиционно пользуются большой популярностью у туристов из России и Украины, также здесь немало туристов из Германии и Скандинавии. Основные плюсы - прекрасный климат, удивительная природа, большое количество развлечений на любой вкус и кошелек и разумные цены. Пообедать на этот курорте обойдется в сумму 10-15 евро на двоих.

Итого на двоих: 25 тыс. грн (для тех, кто едет из Львова)

27 тыс. грн. (для тех, кто едет из Киева)

Одесса: море и Привоз

Если вы привыкли к Черному морю, но за границу выезжать не готовы, добро пожаловать в Одессу! Правда, сэкономить получится разве что на дороге (купе в поезде Киев-Одесса обойдется в 500 грн).

Туристов в Одессе здесь много и цены непомерно взвинчены. "Три звезды" в "жемчужине у моря" обойдутся на двоих минимум в 10 тыс. грн. за неделю. Но чтоб снять номер за такие деньги придется поторопиться – как правило, в среднем одесские приличные отели в полтора раза дороже. Обед на двоих обойдется минимум в 200 грн.

Так что те, кто следят за своими расходами, могут остановить свой выбор на более бюджетных местах – например, Затоке или Сергеевке (от 6 тыс. грн. за неделю). Плюс приблизительно 200 грн. с человека в день здесь придется выложить за трехразовое питание. Согласитесь, цены по сравнению с Одессой более чем щадящие.

Словом, жить можно и в небольшом поселке (главное, чтобы был у моря!), а в красавицу-Одессу съездить на экскурсию. Ведь это действительно уникальный город, о достопримечательностях которого можно рассказывать часами! А за один экскурсионный день вполне можно охватить самое главное: знаменитую Потемкинскую лестницу, рынок "Привоз", памятник Дюку, одесский порт, удивительное здание "Пассажа", Тещин мост и, конечно, излюбленное место всех гостей Одессы - скульптуру "Двенадцатый стул", на который можно присесть и сфотографироваться на память.

Итого на двоих: 15 тыс. грн. (Одесса)

11 тыс. грн. (Затока)

Бердянск: пляжи и лиманы

Отдых на Азовском море считается бюджетным, и потому многими не воспринимается как что-то "достойное". И совершенно зря! Начнем с того, что за последние годы здесь многое изменилось и цены тоже на месте не стоят. В трехзвездочных отелях они ненамного отличаются от Затоки и стартуют от тех же 5-6 тыс. грн. С другой стороны, никто не отменял старую добрую аренду квартир – 350-400 грн. в сутки в 10 минутах ходьбы от моря.

К тому же не стоит забывать, что Бердянск может похвастаться не только пляжем и морем, но еще и лечебными лиманами, солеными озерами и разнообразными развлечениями. Можно сходить в зоопарк, Луна-парк или Дельфинарий, а можно, прогуливаясь по набережной, сфотографироваться на память с интересными скульптурами и загадать желание в знаменитом "кресле желаний" на приморской площади. Тем более, что коренные бердянцы утверждают: желания, загаданные в этом кресле, непременно сбываются!

Пообедать в Бердянске можно в среднем за 150-200 грн. на двоих. Но, если собирайтесь снимать квартиру и готовить дома, расходы на еду будут вполне сопоставимы с киевскими.

Приятный бонус: поездка в купе из Киева в Бердянск обойдется всего в 280 грн.

Итого на двоих: 9 тыс. грн. (в отеле)

5-5,5 тыс. грн. (при аренде квартиры)

Источник kp.ua