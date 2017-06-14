- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
Большинство украинцев не могут платить за коммуналку - опрос
У более 60 процентов опрошенных ухудшилось материальное положение за последний год. У более 60 процентов украинцев ухудшилось материальное положение за последний год и они не в состоянии оплатить коммуналку. Об этом сказано в опросе социологической группы Рейтинг.
"За последний год у более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, только у 6% - улучшилось, 2% - не определились с ответом.
Более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% могут их оплачивать, еще 3% не определились", - говорится в исследовании.
При этом 97 процентов опрошенных ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году.
65 процентов опрошенных причиной плохого экономического положения в стране считают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, а 54 процента главной причиной назвали военные действия на востоке страны.
Также 31% украинцев считают, что виновата неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, а 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти .
"При этом если на Западе страны основной причиной считают военные действия на Востоке и непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, то на Юге и Востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти", - отмечается в исследовании.
Помимо этого, с утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85 процентов опрошенных (каждый десятый не согласен), в состоянии развала - 75 процентов (17 процентов не согласны), в состоянии изменений - 44 процента (50 процентов не согласны) в состоянии развития - 21 процент (71 процент не согласен), консолидации - 17 процентов (58 процентов не согласны).
Всего были опрошены 2 тысяч респондентов путем личного интервью. Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше.
Ранее также в ООН заявили, что большинство украинцев - за чертой бедности. Кроме того, Украина теряет позиции и в рейтинге счастливых стран.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ООН, коммунальные услуги, Верховная Рада, оплата
- Из-за обязательств перед МВФ Кабмин отменит оплату коммунальных услуг в рассрочку
- До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу
- Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2016 год
- Анна Герман выступила в парламенте и вежливо рекомендовала Фарион "придержать язык" (ВИДЕО)
- Оккупированная Луганщина начала платить Украине за коммуналку
- Заместитель Авакова получил ранения в результате беспорядков у Рады
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня