Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды

14.06.2017 19:55

В "ЛНР" производство продолжает загибаться, а простые люди больше не могут сводить концы с концами. В социальной сети "Фейсбук" появилось письмо, которое трудовой коллектив одного из старейших предприятий Луганщины написал руководству "маленькой Швейцарии". Работники ничего не требуют, о зарплате даже не заикаются, а просят продуктовые наборы, чтобы не умереть с голоду, сообщает "Диалог.UA".

Далее цитата, которую мы приводим без изменений: "На протяжении двух лет руководство, профсоюзный комитет завода и трудовой коллектив стараются сохранить предприятие и поддерживать его в работоспособном состоянии. В связи со сложившейся сложной политической и экономической ситуацией в городе, да и в целом в Республике, ПАО "СВЗ" в настоящий момент работает на 10 % от своих возможностей. На работу в среднем выходит не более 350 человек, остальные работники практически остались без средств на существование…Первичная профсоюзная организация предприятия просит Вас рассмотреть возможность выделения продуктовых наборов в количестве 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) штук для работников завода". Прошение подписано руководителем временной администрации С. М. Михайловым и председателем профкома К. А. Бутримовым. Кстати, это не первое письмо, в котором коллектив когда-то славного, а теперь умирающего предприятия молит террористическое правительство о спасении. Около года назад в Интернет попала аналогичная эпистола.

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