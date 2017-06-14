- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды
В "ЛНР" производство продолжает загибаться, а простые люди больше не могут сводить концы с концами. В социальной сети "Фейсбук" появилось письмо, которое трудовой коллектив одного из старейших предприятий Луганщины написал руководству "маленькой Швейцарии". Работники ничего не требуют, о зарплате даже не заикаются, а просят продуктовые наборы, чтобы не умереть с голоду, сообщает "Диалог.UA".
Далее цитата, которую мы приводим без изменений: "На протяжении двух лет руководство, профсоюзный комитет завода и трудовой коллектив стараются сохранить предприятие и поддерживать его в работоспособном состоянии. В связи со сложившейся сложной политической и экономической ситуацией в городе, да и в целом в Республике, ПАО "СВЗ" в настоящий момент работает на 10 % от своих возможностей. На работу в среднем выходит не более 350 человек, остальные работники практически остались без средств на существование…Первичная профсоюзная организация предприятия просит Вас рассмотреть возможность выделения продуктовых наборов в количестве 1545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) штук для работников завода". Прошение подписано руководителем временной администрации С. М. Михайловым и председателем профкома К. А. Бутримовым. Кстати, это не первое письмо, в котором коллектив когда-то славного, а теперь умирающего предприятия молит террористическое правительство о спасении. Около года назад в Интернет попала аналогичная эпистола.
Ранее сообщалось: руководители бандитских республик Донбасса хотят выгнать из "ополчения" жен и подруг российских террористов.
Теги: экономика, Донбасс, завод, профсоюз, продукты, ЛНР, Плотницкий
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня