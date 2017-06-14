Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов

14.06.2017 13:10

Правительство Германии готово выделить кредит, за счет которого планировалось закупить до 25 региональных поездов (электричек) и на тендерной основе передать на баланс городов, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы провели предварительные переговоры с немецким правительством. Они изъявили готовность выделить кредит на покупку от 10 до 25 региональных поездов, т. н. "электричек". На тендерной основе передать их на баланс городов, совместно управлять ими в городах, где лучше используют эти условия, а граждане получат возможность пользоваться современными видами транспорта", - сообщил министр перед заседанием Кабинета министров в среду.

По его словам, параллельно ведутся переговоры с немецким правительством о передаче Украине подержанных электропоездов для переоборудования их в Украине с дальнейшим использованием.

"Они все равно на порядок лучше подвижного состава, который уже должен быть списан в Украине, и закупить новые, но этого никто не сделал. То есть мероприятия (переговоры – ИФ) есть, но со стороны "Укрзализныци" - полная блокада, поскольку это неинтересно", - отметил В.Омелян.

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать новые вагоны, министр ответил: "Мы сделаем все возможное. Если будут назначены новые руководители (в "Укрзализныце" – ИФ), этого можно ожидать".

Источник interfax.com.ua