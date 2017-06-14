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Мужа нет, но есть квартира в Донецке: Как "Няш-мяш" всех обманула. ВИДЕО
14.06.2017 08:06
Муж "потерялся", а вот квартира в оккупированном Донецке "нашлась".
На прошлой неделе депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская то и дело напоминала о себе: скандал с декларацией, неразбериха в личной жизни.
По следам Поклонской отправились журналисты "Донбасс.Реалии":
Источник Трибун.
Теги: Донецк, Донбасс, Госдума, Наталья Поклонская
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