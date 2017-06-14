Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму

14.06.2017 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму

Тот факт, что Кремль сгоняет в аннексированный Крым огромное количество своих военнослужащих, меняет демографический состав полуострова. С таким заявлением выступил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Диалог.UA".

Он напомнил, что сразу после аннексии Россия наводнила полуостров военнослужащими с разных регионов РФ. Такое наращивание военной мощи, естественно, очень опасно с точки зрения возможной открытой агрессии Кремля в Украине.

Однако такие действия Кремля несут и другую угрозу, предупредил Тука. Он отметил, что большое количество россиян - военнослужащих и их семей - еще и кардинально поменяет демографическую ситуацию на полуострове.

"Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона", - отметил замминистра, подчеркнув, что это является преступлением международного масштаба.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Кремль, демография
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх