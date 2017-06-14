"Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму

14.06.2017 07:29

Тот факт, что Кремль сгоняет в аннексированный Крым огромное количество своих военнослужащих, меняет демографический состав полуострова. С таким заявлением выступил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Диалог.UA".

Он напомнил, что сразу после аннексии Россия наводнила полуостров военнослужащими с разных регионов РФ. Такое наращивание военной мощи, естественно, очень опасно с точки зрения возможной открытой агрессии Кремля в Украине.

Однако такие действия Кремля несут и другую угрозу, предупредил Тука. Он отметил, что большое количество россиян - военнослужащих и их семей - еще и кардинально поменяет демографическую ситуацию на полуострове.

"Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона", - отметил замминистра, подчеркнув, что это является преступлением международного масштаба.