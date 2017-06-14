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"Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму
Тот факт, что Кремль сгоняет в аннексированный Крым огромное количество своих военнослужащих, меняет демографический состав полуострова. С таким заявлением выступил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Диалог.UA".
Он напомнил, что сразу после аннексии Россия наводнила полуостров военнослужащими с разных регионов РФ. Такое наращивание военной мощи, естественно, очень опасно с точки зрения возможной открытой агрессии Кремля в Украине.
Однако такие действия Кремля несут и другую угрозу, предупредил Тука. Он отметил, что большое количество россиян - военнослужащих и их семей - еще и кардинально поменяет демографическую ситуацию на полуострове.
"Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона", - отметил замминистра, подчеркнув, что это является преступлением международного масштаба.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Кремль, демография
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