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Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час
В Украине в городах необходимо ограничить скорость движения транспортных средств до 50 км/час. Об этом заявил руководитель Государственного агентства автодорог «Укравтодор» Славомир Новак на заседании правительства. «Мы можем такие социальные кампании сделать, объяснить, что уменьшение скорости всего на 10 км/час увеличивает шанс на выживание пешеходов, которых могут сбить, на 90%. Это очень важно», — цитирует главу «Укравтодора» Укринформ.
Ввиду активного ремонта дорог Новак уже сейчас предлагает подумать о предотвращении роста ДТП.
«Европейский опыт показывает, что новые дороги влекут за собой резкий рост количества ДТП. Поэтому все европейские страны соглашаются, что первоочередной задачей является скорость. Поэтому приходит время, когда нужно говорить об увеличении штрафов за превышение скорости и о необходимости ее уменьшить. Это нормальный европейский стандарт, когда в городах 50 км/час», — сказал Новак.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман согласился с таким предложением. «Нам надо и инфраструктурно создать надлежащие условия, и обезопасить пешеходов, и довести до сознания каждого водителя, что именно от него зависит безопасность», — сказал глава правительства.
Напомним, по официальным данным, в прошлом году на украинских дорогах погибло почти 3,5 тыс. человек, 33,5 тыс. были травмированы.
Теги: Украина, Донбасс, движение, город, пешеход, скорость, ПДД, ДТП
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