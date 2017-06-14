Трем украинцам отказано во въезде в ЕС из-за отсутствия обратных билетов

14.06.2017 11:45

По состоянию на 6:00 14 июня во въезде в ЕС отказано семерым украинцам. К четырем гражданам, ранее нарушившим правила пребывания в европейских странах, добавились трое наших соотечественников. Их вернули из-за недостаточного уровня финансового обеспечения и отсутствия обратных билетов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С начала действия безвизового режима границу с ЕС пересекли 195 тыс. наших соотечественников. Правом на путешествия без виз воспользовались 4478 украинцев. 77% выехавших воспользовались автомобильным и железнодорожным транспортом, остальные 23% воспользовались самолетами.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европа не видит в украинцах миграционной угрозы.

Источник fakty.ua