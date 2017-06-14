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Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам

14.06.2017 22:03
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Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам

Секретарь СНБО отметил, что не понимает аргументов противников визового режима для граждан РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для граждан России нужно ввести правило въезда в Украину только по биометрическим паспортам.

"Я считаю, когда Европа открывает для нас дверь в виде получения безвизового режима, мы должны сделать так, чтобы в эту дверь не полезли носители антиевропейской агрессивной идеологии "русского мира", террористы, диверсанты, провокаторы, преступники и т.д. Да и себя, в первую очередь, мы должны защитить от этой опасной инфекции. И здесь нужна комплексная работа, а не только визовый режим", – рассказал секретарь СНБО.

Турчинов также отметил, что не понимает аргументов противников визового режима для граждан РФ.

"Но пока продолжается дискуссия на эту тему, мы не должны терять время, а сделать то, что в наших силах. К примеру, мы должны пускать граждан России только по международным биометрическим паспортам. У большинства россиян их нет – это их проблемы. При этом в обязательном порядке необходимо с каждого въезжающего из РФ снимать отпечатки пальцев рук, сканировать сетчатку глаз, если есть рога, копыта и хвост – фиксировать и это. Мы должны поставить надежный заслон, защищающий страну от проникновения вражеской агентуры, террористов, сепаратистов и прочего", – сказал Турчинов.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, Российская Федерация, россияне, СНБО, биометрический паспорт
 
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