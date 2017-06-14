- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник13:50
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве13:30
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов13:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- Отмена налога на пенсии коснется около 500 тысяч украинцев12:29
- Завтра вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты12:10
- Трем украинцам отказано во въезде в ЕС из-за отсутствия обратных билетов11:45
- Вместе с безвизом грядет экономическое чудо11:05
- Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень10:20
В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед
Европейски союз согласовал сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед, а также предлагает исключить из списка мочевину, сообщает УНИАН.
"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство, - ред.). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", - сказано в сообщении.
В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда – 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных – 3 тыс. тонн, пшеницы – 65тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя – 325 тыс. тонн.
Кроме того, в документе указано, что товары, которые вывозятся с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, будут предметом дополнительных проверок.
Отметим, что принятие такого решения является ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, сокращение, продукты, квота
- Украина идёт в Евросоюз: сможем ли мы бесплатно скачивать фильмы?
- Едут ватные пенсионеры к хунте за продуктами и пенсией, ведь русским духом сыт не будешь - Фашик Донецкий
- "И Украина, и мир еще долго не вернутся к мирной жизни" - Порошенко выразил сочувствие пострадавшим от терактов в Брюсселе
- На саммите в Вильнюсе подписали декларацию об Украине и ЕС
- Украинцев ожидает повышение цен на скоропортящиеся продукты
- СМИ: Евросоюз с большой долей вероятности уже в конце июля продлит санкции в отношении России
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Xiaomi будет выпускать электрошвабры14:20
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник13:50
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве13:30
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов13:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- Отмена налога на пенсии коснется около 500 тысяч украинцев12:29
- Завтра вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты12:10
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES