В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед

14.06.2017 14:30

Европейски союз согласовал сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед, а также предлагает исключить из списка мочевину, сообщает УНИАН.

"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство, - ред.). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", - сказано в сообщении.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда – 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных – 3 тыс. тонн, пшеницы – 65тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя – 325 тыс. тонн.

Кроме того, в документе указано, что товары, которые вывозятся с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, будут предметом дополнительных проверок.

Отметим, что принятие такого решения является ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе.