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Братья Суркисы могут продать три облэнерго окружению Порошенко – СМИ
По информации "Экономической правды", Игорь и Григорий Суркисы могут продать акции компаний "Тернопольоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго" людям, приближенным к президенту Украины Петру Порошенко.
Братья Григорий и Игорь Суркисы ведут переговоры о продаже акций своих энергодистрибуционных компаний Тернопольоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Львовоблэнерго.
Об этом сообщили Экономической правде источники, приближенные к Администрации президента.
По словам собеседника, покупателем выступает ближайшее окружение Петра Порошенко.
Цену готовящейся сделки источник не сообщил, уточнив только, что в пакете сделки обсуждается возможность возвращения активов братьев, контроль над которыми они потеряли вследствие национализации Приватбанка.
Также, по словам источника, сделка не затрагивает Запорожьеоблэнерго, которое также входит в сферу интересов Суркисов.
Напомним, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
13 декабря 2016 года комиссия НБУ признала А-банк связанным с Приватбанком лицом.
На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). 21 декабря при национализации Приватбанка с корреспондентских счетов А-банка были принудительно списаны 364 млн гривен.
27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка и семьи Суркисов к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.
А-банк обратился в суд с требованием взыскать с Приватбанка 364 млн гривен денежных средств, списанных с корреспондентских счетов, 5,786 тыс. евро, 5,55 млн гривен и 15,8 тыс. долларов неначисленных процентов за пользование денежными средствами.
Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.
В мае 2017 года суд решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка списанные при национализации 364 миллиона гривен. Кроме этого, с госбанка суд взыскал в пользу истцов в целом 1,047 миллиарда гривен, 266 тыс. долларов и 7864 евро личных средств.
В июне 2017 года государственный Приватбанк подал заявление в суд с целью аннулирования депозитных договоров семьи Суркисов.
Экономическая правда.
Источник: epravda.com.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Петр Порошенко, облэнерго
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