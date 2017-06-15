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Держава витратить на теплі кредити та Фонд енергоефективності близько 2 млрд грн – Г.Зубко
Фінансування від держави як на теплі кредити, так і на діяльність Фонду енергоефективності на наступні роки становитиме близько 2 млрд гривень. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи ухвалення проекту Бюджетної резолюції, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
“У рамках середньострокового планування ми підтримуємо стале і стабільне фінансування від держави як теплих кредитів, так і фінансування Фонду енергоефективності на наступні роки в розмірі до 2 млрд гривень”, — зазначив він.
Г.Зубко зазначив, що сьогодні Україна рухається до енергонезалежності та впроваджує енергоефективні заходи для житлового сектору і домогосподарств українських родин.
Источник: unn.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, кредиты, финансирование
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