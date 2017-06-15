Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко

15.06.2017 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко

Если на оккупированном Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и Российской Федерации. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире "5 канала".

Так, по словам Геращенко, из-за агрессии России на востоке Украины существует риск возникновения техногенной экологической катастрофы. "Вследствие агрессии Российской Федерации, мы имеем там очень серьезные экологические риски: начиная от затопленных шахт на оккупированной территории - в некоторых из них при предельном уровне воды 164 метра, вода уже достигла 163 метра - и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там случится экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет территории Российской Федерации через подземные воды, через все эти грунтовые проблемы", - сказала Геращенко.

Источник: rbc.ua



Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, экология
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх