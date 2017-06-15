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Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко
Если на оккупированном Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и Российской Федерации. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире "5 канала".
Так, по словам Геращенко, из-за агрессии России на востоке Украины существует риск возникновения техногенной экологической катастрофы. "Вследствие агрессии Российской Федерации, мы имеем там очень серьезные экологические риски: начиная от затопленных шахт на оккупированной территории - в некоторых из них при предельном уровне воды 164 метра, вода уже достигла 163 метра - и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там случится экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет территории Российской Федерации через подземные воды, через все эти грунтовые проблемы", - сказала Геращенко.
Источник: rbc.ua
Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, экология
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