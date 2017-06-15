Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие реализации "Северного потока-2"

15.06.2017 18:10

Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Вальстрем противодействие реализации "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции, в ходе которой глава государства, в частности, поблагодарил за большую практическую помощь, которую Литва и Швеция предоставляют для противодействия российской агрессии и преодоления ее последствий.

"Было договорено о дальнейшей совместной работе с литовской и шведской сторонами с целью консолидации международной помощи Украине для обеспечения дальнейшего прогресса на пути европейских реформ. Отдельное внимание было уделено координации усилий с целью противодействия реализации антиевропейского проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, было отмечено, что все чаще целью для обстрелов боевиков с применением запрещенного вооружения становятся мирные жители и гражданские объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюзу необходимо ужесточить подход к строительству газопровода "Северный поток-2".

Источник: rbc.ua