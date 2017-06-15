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Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие реализации "Северного потока-2"
Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции.
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Вальстрем противодействие реализации "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции, в ходе которой глава государства, в частности, поблагодарил за большую практическую помощь, которую Литва и Швеция предоставляют для противодействия российской агрессии и преодоления ее последствий.
"Было договорено о дальнейшей совместной работе с литовской и шведской сторонами с целью консолидации международной помощи Украине для обеспечения дальнейшего прогресса на пути европейских реформ. Отдельное внимание было уделено координации усилий с целью противодействия реализации антиевропейского проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, было отмечено, что все чаще целью для обстрелов боевиков с применением запрещенного вооружения становятся мирные жители и гражданские объекты.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюзу необходимо ужесточить подход к строительству газопровода "Северный поток-2".
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, МИД, Петр Порошенко, Северный поток
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