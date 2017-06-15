Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Президент відкидає можливість зміни правового статусу для Донбасу

15.06.2017 11:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президент відкидає можливість зміни правового статусу для Донбасу

На фоні численних заяв про зміну правового статусу конфлікту на Донбасі, президент України Петро Порошенко заявив, що на даний момент зміна правового статусу конфлікту на Донбасі тільки зашкодить Україні.

Порошенко додав, що постановив, розробити законопроект про реінтеграцію території Донбасу. Він відзначив, що новий закон визначить правовий режим на сході України.

На даний момент Україна продовжить поточний політико-демократичний курс, що вже дав позитивні результати. Достовірно відомо одне – завершення силової операції на сході України на даний момент неможливе. 

Источник: vectornews.net



Теги: Украина, Донбасс, президент, статус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх