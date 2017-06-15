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Президент відкидає можливість зміни правового статусу для Донбасу
15.06.2017 11:29
На фоні численних заяв про зміну правового статусу конфлікту на Донбасі, президент України Петро Порошенко заявив, що на даний момент зміна правового статусу конфлікту на Донбасі тільки зашкодить Україні.
Порошенко додав, що постановив, розробити законопроект про реінтеграцію території Донбасу. Він відзначив, що новий закон визначить правовий режим на сході України.
На даний момент Україна продовжить поточний політико-демократичний курс, що вже дав позитивні результати. Достовірно відомо одне – завершення силової операції на сході України на даний момент неможливе.
Источник: vectornews.net
Теги: Украина, Донбасс, президент, статус
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