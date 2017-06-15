Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий

15.06.2017 21:10

Следующую неделю мы начнем с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "это очень важный этап судебной реформы, которую мы осуществляем в Украине, начиная с изменений в Конституцию".

По словам Парубия, сейчас речь идет о проведении в Украине пенсионной реформы, "концепция которой уже была представлена в Верховной Раде Украины".

"Я надеюсь, что мы еще к лету (возможно, речь идет о периоде до конца текущей сессии – середине июля – Ред.) сможем рассмотреть ее в сессионном зале", – добавил спикер парламента.

Источник: segodnya.ua