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Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий

15.06.2017 21:10
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Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий

Следующую неделю мы начнем с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "это очень важный этап судебной реформы, которую мы осуществляем в Украине, начиная с изменений в Конституцию".

По словам Парубия, сейчас речь идет о проведении в Украине пенсионной реформы, "концепция которой уже была представлена в Верховной Раде Украины".

"Я надеюсь, что мы еще к лету (возможно, речь идет о периоде до конца текущей сессии – середине июля – Ред.) сможем рассмотреть ее в сессионном зале", – добавил спикер парламента.

Источник: segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Парубий
 
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