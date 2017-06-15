В УКРАИНЕ НАШЛИ МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ЖЕРТВ НКВД

15.06.2017 10:50

Захоронение нашли возле Монастыря бригидок, где до 1960-го года была тюрьма. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Вблизи Монастыря бригидок на территории старого города начались работы по эксгумации человеческих останков.

В свое время здесь находилось помещение Луцкой тюрьмы и вероятно, что здесь захоронены бывшие заключенные, которых в июне 1941 года расстреляли органы НКВД.

Работы проводят специалисты коммунального поискового предприятия “Доля” из города Львов», – сказано в сообщении.

Источник: rupor.info