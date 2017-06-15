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В Украине повысили пороговый бал ВНО по украинскому языку

15.06.2017 08:30
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В Украине повысили пороговый бал ВНО по украинскому языку

В результате более 17 тысяч от числа сдававших тестирование не смогут использовать эти результаты при поступлении.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) прошло заседание экспертной комиссии, на котором были установлен и озвучен пороговый балл этого года тестов по украинскому языку и литературе.

Так, пороговый балл "Сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе (максимум можно было набрать 104 балла) в этом году составил 24 балла, что на один балл больше, чем в 2016 году (было 23 балла).

Свое решение члены экспертной комиссии при УЦОКО аргументировали необходимостью давать шанс на обучение в вузах грамотным и мотивированным к учебе абитуриентам.

В результате 7,55% от числа сдававших ВНО по украинскому языку и литературе, то есть 17 359 человек, не смогут использовать результаты этого ВНО при поступлении.

Источник: vesti-ukr.com



Теги: Украина, Донбасс, украинский язык, ВНО
 
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