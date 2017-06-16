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Головний редактор The Economist назвав головного ворога України

16.06.2017 15:55
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Головний редактор The Economist назвав головного ворога України

Головним ворогом України на шляху її перетворень і розвитку є нетерпіння як з боку пересічних українців, так і політиків-популістів. Як інформує replyua,net, так вважає редактор авторитетного британського журналу Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас.

В інтерв'ю інтернет-виданню «Апостроф» він торкнувся багатьох питань, що стосуються України та Росії, протистояння Кремля і західних лідерів, Європи, яка змінюється на очах. І багато в чому до його думки варто прислухатися, адже він багато років пропрацював кореспондентом в Центральній і Східній Європі, багато років очолював московське бюро журналу Economist, написав кілька книг про протистояння Росії і Заходу.

Відповідаючи на питання, чи зможе нинішня українська влада на чолі з президентом Петром Порошенко реально перетворити країну, Лукас попередив, що «буде довгий процес і безліч розчарувань». Однак українцям слід пам'ятати, що вже сьогодні їхня країна в порівнянні з 2014 роком займає значно кращі позиції: «Ви подолали потрійну кризу c точки зору геополітики і безпеки, зупинили росіян, і тепер, як мені здається, проект на зразок «Новоросії» не становить жодної небезпеки». По-друге, вважає Лукас, Україна змогла подолати фінансову та економічну кризу, економіка країни перейшла до зростання, зникла загроза дефолту. По-третє, в країні подолана криза політичної конкуренції, припинилося розкладання інституцій, «хоча Янукович залишив їх після себе в жахливому стані», - сказав експерт. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: политика, Украина, Донбасс, враг
 
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