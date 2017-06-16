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Инвестиции в Украину: на что Япония может выделить деньги
Стало известно, на что японские инвесторы могут выделить Украине средства
Подробности встречи Петра Порошенко с президентом Японского агентства международного сотрудничества («Джайка») Синити Китаокой сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, известно, что стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества по реализации в Украине масштабных проектов в сфере укрепления энергетической безопасности, развития инфраструктуры и защиты окружающей среды с привлечением японских инвесторов.
Кроме того, обсуждались пути расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Как отмечают в АП президента, с этой целью была достигнута договоренность об открытии в ближайшее время Японского агентства международного сотрудничества в Украине.
От имени страны Порошенко поблагодарил правительство Японии за масштабную финансовую и гуманитарную помощь Украине, направленную на поддержку реформ и демократических институтов, содействия экономическому развитию, а также восстановление разрушенных войной регионов Донбасса.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Япония, деньги, инвестиции
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