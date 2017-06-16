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Кабмин может перенести сроки увеличения минимального страхового стажа

16.06.2017 22:54
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Кабмин может перенести сроки увеличения минимального страхового стажа

По словам Ревы, это предложение, чтобы дать людям возможность адаптироваться

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Это предложение, чтобы дать людям возможность адаптироваться, и оно будет внесено как предложение на Кабмин, и оно будет рассмотрено", – сказал Рева журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве.

После этого секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив сообщил, что на заседании совета было внесено переложение от министра соцполитики о том, чтобы перенести повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

Рева добавил, что таким образом будет перенесена вся схема повышения минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 25 до 30 лет на протяжении 2020-2030 годов.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, страхование, Кабмин
 
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