Последние новости раздела
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗА СУТКИ?!11:55
- Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»11:40
- В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня11:25
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс10:47
- Скандальный нардеп заявил, что в Украине идет гражданская война10:35
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше10:25
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗА СУТКИ?!
16.06.2017 11:55
Пока этого сделать нельзя никак. И если вам попадаются объявления с таким предложением – не верьте, это – афера. Просто очень много желающих и за «скорость» готовы заплатить.
Технический директор проекта Александр Юрьев в интервью газете «Сегодня» рассказал, что за два месяца в три раза возрос спрос на биометрию. В Миграционной службе объясняют, что сутки для изготовления – это технически невозможно.
Меньше чем за трое суток паспорт биометрический вам не сделают и не выдадут. Это станет возможным тогда, когда данные всех граждан страны внесут в Единый демографический реестр. Когда точно это будет – не сообщают.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, аферисты, биометрический паспорт
Читайте также:
- В прощании с Моторолой приняла участие известная актриса-аферистка
- Кашпировский решил "лечить" мошенников деньгами (ВИДЕО)
- В Донецкой области разбушевались мошенники
- Как в "ДНР" и "ЛНР" дурят Россию
- Аферисты наживаются на евромайдане: пользователей интернета просят перечислить деньги "на революцию"
- В Киеве аферисты завладели 200 объектами недвижимости
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- Сегодня в Киеве будут судить "героя" Евровидения-201712:30
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗА СУТКИ?!11:55
- Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»11:40
- В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня11:25
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Мирон Маркевич раскритиковал клубы, отказавшиеся играть в Мариуполе11:00
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс10:47
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон