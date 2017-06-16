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НБУ вводит валютные лицензии для физлиц за рубеж
Нацбанк вводит выдачу индивидуальных валютных лицензий на перечисление иностранной валюты за границу
Об этом сообщает пресс-служба Нацрегулятора.
Так, на основании такой лицензии физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тысяч (в эквиваленте).
«Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка», — отмечают в Нацбанке.
Отметим, что физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
«Воспользоваться электронной лицензии в пределах установленного лимита физлица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины; с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни», — констатируют в пресс-службе НБУ.
Как уточняют в Нацбанке, физические лица смогут воспользоваться лицензией с 3 июля 2017 года. Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк.
В свою очередь банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде для выдачи этому лицу электронной лицензии.
«Для представления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему Регистрация индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций», — информирует Нацбанк.
Следует отметить, что эта система утверждена постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, НБУ, валюта, лицензия
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