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Нормандский формат: названа основная задача Украины
Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал о важнейшей задаче Украины в нормандском формате
Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.
«В первую очередь, следует разделить вопросы, которые обсуждаются в «нормандской формате». Если мы говорим, что на передовой у нас столкновения не с регулярными российскими войсками, а с представителями самопровозглашенных республик, то с ними также стоит вести переговоры. В частности, об обмене пленными, о временном затишье, гуманитарной помощи и тому подобном. То есть это — тактический уровень переговоров», — отметил он.
Эксперт утверждает, что для Украины очень важно заставить Кремль признать себя страной агрессором.
«В «нормандском формате» самое важное — заставить Россию признать себя агрессором. Поскольку пока что она показывает себя режиссером этого конфликта, миротворцем. И в этом состоит весь парадокс», — добавил он.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, нормандский формат
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