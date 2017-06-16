Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше

16.06.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше

«Стоимость» платежки за коммуналку в Украине в очередной раз увеличилась

Так, с 1 июля произойдет существенное подорожание квартплаты, тарифа, который начисляется за услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Для 8,32 тысяч столичных домов размер тарифа с 1 июля вырастет до 6,43 кв.м.

Отметим, что для каждого дома будет рассчитан индивидуальный тариф, но в среднем квартплата подорожала практически в два раза.

Напомним, в настоящее время киевляне платят квартплату исходя из тарифа в 2,8 грн за квадратный метр жилья.

«Такое непопулярное решение связано с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, нам нужно повышать зарплаты дворниками, иначе мы просто их потеряем. Квартплата не менялась с 2010 года. За три года электричество подорожало в шесть раз, возросли услуги по вывозу твердых бытовых отходов, подорожало горючие», – пояснили подорожание в КГГА.

В то же время, при оплате счетов за коммуналку до 20 числа ежемесячно, украинцы все еще могут сэкономить 10% от размера платежки.

Как уже сообщала Politeka, нардеп Виктор Пинзенык заявил, что нынешняя ситуация с тарифами в Украине – это следствие популистской политики предыдущих годов.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, подорожание, коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх