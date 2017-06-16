Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше

16.06.2017 10:25

«Стоимость» платежки за коммуналку в Украине в очередной раз увеличилась

Так, с 1 июля произойдет существенное подорожание квартплаты, тарифа, который начисляется за услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Для 8,32 тысяч столичных домов размер тарифа с 1 июля вырастет до 6,43 кв.м.

Отметим, что для каждого дома будет рассчитан индивидуальный тариф, но в среднем квартплата подорожала практически в два раза.

Напомним, в настоящее время киевляне платят квартплату исходя из тарифа в 2,8 грн за квадратный метр жилья.

«Такое непопулярное решение связано с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, нам нужно повышать зарплаты дворниками, иначе мы просто их потеряем. Квартплата не менялась с 2010 года. За три года электричество подорожало в шесть раз, возросли услуги по вывозу твердых бытовых отходов, подорожало горючие», – пояснили подорожание в КГГА.

В то же время, при оплате счетов за коммуналку до 20 числа ежемесячно, украинцы все еще могут сэкономить 10% от размера платежки.

Как уже сообщала Politeka, нардеп Виктор Пинзенык заявил, что нынешняя ситуация с тарифами в Украине – это следствие популистской политики предыдущих годов.

Источник: Politeka