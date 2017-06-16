- Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля22:10
- Один із підозрюваних до вбивства Вороненкова заарештований21:40
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину21:33
- Нормандский формат: названа основная задача Украины21:23
- Порошенко наказав Кабміну підняти пенсії восени та ліквідувати усі обмеження для працюючих пенсіонерів21:05
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий20:55
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- Парень сядет в тюрьму из-за котенка (видео)20:42
- НБУ вводит валютные лицензии для физлиц за рубеж20:30
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
По словам президента, Коль сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом он написал в Facebook.
"Искренние соболезнования немецкому народу из-за невосполнимой утраты человека-эпохи Гельмута Коля, лидера, который сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны", – написал он.
Ране сообщалось, что в Германии в возрасте 87 лет скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. По информации издания, он умер у себя дома в Людвигсхафене.
Гельмут Коль возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год. Коль сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между ФРГ и Россией, вошел в историю как "канцлер единства", так как при нем произошло объединение Германии.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Германия, Гельмут Коль, Порошенко
- Мирон Маркевич: "Меня волнует, какую игру продемонстрирует наша сборная"
- Производитель "Мезима" хочет мирового соглашения с профессором-панкреатологом
- Спортивные соревнования повлияли на инфраструктуру Донецка
- Туск пообещал решить проблему с безвизом для Украины до конца года
- Немцы открывают в Украине четыре визовых центра
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ20:15
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Илон Маск рассказал, сколько будет стоить путевка на Марс22:15
- Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля22:10
- Умер экс-канцлер Германии, при котором была разрушена Берлинская стена22:00
- Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой21:50
- Один із підозрюваних до вбивства Вороненкова заарештований21:40
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину21:33
- Нормандский формат: названа основная задача Украины21:23
- Погибшего 6-летнего ребенка признали пьяным, чтобы выгородить жену бандита21:15
- Порошенко наказав Кабміну підняти пенсії восени та ліквідувати усі обмеження для працюючих пенсіонерів21:05
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий20:55
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня