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Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат
Рейтинг президента США Трампа падает с каждым днем и сегодня он ниже, чем рейтинг президента Украины Порошенко, который у руля страны уже больше трех лет. 60% американцев не поддерживают общий курс государства. Это связано с первыми шагами, которые совершил Трамп. Это были антимигрантские меры, запрет въезда в США гражданам с некоторых мусульманских стран, вопросы, связанные с Россией. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара.
По его словам, с одной стороны, есть иррациональное желание Трампа договориться о чем-то с «сильным лидером», каким он назвал Путина, с другой стороны, фактически все общество и политикум очень остро реагируют на желание Трампа приблизиться к Российской Федерации. На этом фоне Украина может сыграть положительную роль. 10 мая в Вашингтоне находился Лавров, была очень теплая встреча. В тот же день фактически был уволен директор ФБР Коми, который начал расследовать связи Трампа и его команды с российскими спецслужбами и официальными лицами. В тот же день состоялась встреча с главой украинского МИД Климкиным. Тогда американцы использовали Украину как символ того, что они не являются пророссийскими.
«Визит нашего президента может успокоить Конгресс. Трампу нужна история успеха, которой в «Минске» не может быть. Поэтому он вряд ли согласится на «минский формат». В Трампа пока нет видения в отношении России, нет видения роли Украины. Принятие закона о санкциях показывает, что Конгресс берет на себя роль лидера в формировании внешней политики в отношении РФ», – отметил дипломат.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Донбасс, импичмент, Дональд Трамп, Порошенко
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