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Порошенко наказав Кабміну підняти пенсії восени та ліквідувати усі обмеження для працюючих пенсіонерів
Уряд України отримав доручення від президента України Петра Порошенка щодо збільшення восени розміру пенсій, скасування їх оподаткування та зняття усіх обмежень для пенсіонерів, які працюють.
Як передає replyua.net, про це глава держави заявив під час сьогоднішнього засідання Національної ради реформ, повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook. «Під час засідання Нацради реформ глава держави доручив уряду вже восени підняти пенсії, скасувати оподаткування пенсій і всі обмеження для працюючих пенсіонерів», - написав Цеголко.
За словами Порошенка, влада зацікавлена, аби пенсіонери у подальшому могли працювати, тому «їх не потрібно видавлювати з робочих місць». «Я переконаний, що невиправданим на сьогоднішній день є і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, і оподаткування пенсій», - зазначив президент. Порошенко також підкреслив, що до кінця поточного року буде зростати мінімальна пенсія.
«Підвищення розміру мінімальної пенсії також відбудеться поточного року, і я переконаний, що є можливість розглянути можливість перенести це з грудня на листопад або навіть на жовтень», - додав Порошенко.
Теги: Донбасс, Кабмин, Порошенко, пенсии
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