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Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом

16.06.2017 08:40
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Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом

Большинство украинцев считают, что Украина находится в состоянии хаоса и развала.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг, передает Обозреватель.

Так, подавляющее большинство украинцев – 85%, считают, что Украина находится в состоянии хаоса, а три четверти убеждены, что наша страна в состоянии развала.

При этом большинство опрошенных заявили, что за последний год стали жить хуже, в частности, из-за огромных тарифов.

По мнению 65% опрошенных главной причиной того социально-экономического состояния, в котором сейчас находится страна, являются непрофессионализм и коррупция действующей власти.

Кроме того, более половины украинцев выступают за роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских и президентских выборов. При этом первое место в президентском рейтинге, согласно исследованию, занимает Юлия Тимошенко. А в парламентском рейтинге лидирует ее партия "Батьківщина".

Опрос был проведен среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 19-25 мая 2017 года.

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, президент, Порошенко, Тимошенко
 
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