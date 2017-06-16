- Правый сектор раздел Яроша19:00
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе16:23
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
Правый сектор раздел Яроша
Дмитрию Ярошу запретили носить форму организации «Тризуб»
Бывшему главе «Правого сектора» и «Тризуба» Дмитрию Ярошу на собрании запретили одевать форму «Тризуба». Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский.
«Вчера состоялось собрание «Тризуба» имени Степана Бандеры, на котором должность проводника была упразднена, поскольку Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана. Теперь в «Тризубе» не существует такой должности. И форма «Тризуба» по внутренним правилам организации должна висеть у Дмитрия Яроша в шкафу, ведь одеть ее он может только с разрешения командира «Тризуба» имени Степана Бандеры», — написал Скоропадский.
Организация «Тризуб» имени Степана Бандеры называет себя основой Национально-освободительного движения «Правый сектор».
Как сообщала Politeka, в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт, в котором 52-летний таксист подвозил компанию людей, которые были «навеселе». В ходе поездки между ними возник конфликт из-за языка общения. В потасовке произошла стрельба, виновником которой был личный охранник Яроша. Полиция задержала стрелка.
Теги: Донбасс, Правый сектор, Ярош
- Тайна "дворцового переворота" в России раскрыта: организатор - "Правый сектор"
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Мукачево ударило по Донбассу: "Правый сектор" покинул зону АТО
- Цирк от "ДНР"? В ОУН и "Правом секторе" не признали "похитительницу боевиков"
- Мукачевское сражение: удар по контрабанде, добровольцам или в спину?
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Правый сектор раздел Яроша19:00
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых