- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе16:23
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- ЗА ЧТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ15:35
Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины
Гражданка Украины пыталась нелегально провезти в Польшу своего 8-летнего сына. Польские таможенники обнаружили ребенка в поезде Киев-Перемышль в большом чемодане, прикрытом вещами.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского отдела Погранслужбы Польши в Перемышле Анну Михальску.
По ее словам, мальчика и его 50-летнюю мать отвезли в отдел Погранслужбы в Перемышле, где ей выписали штраф в размере 200 злотых (приблизительно 1400 гривен) и вернули обратно в Украину.
Отмечается, что это уже вторая неудачная попытка украинки ввезти ребенка в Польшу в течение недели. В частности, 11 июня, эта женщина ехала в Польшу тем же поездом и не имела соответствующих документов на ребенка. Поэтому, тогда она также вместе с сыном была снята с поезда и возвращена в Украину.
Польский пограничник назвала ситуацию "странной", поскольку украинка могла бы без проблем ввезти сына в Польшу, если бы у ребенка был биометрический паспорт.
Анна Михальска также сообщила, что теперь украинку собираются внести в реестр лиц, которым запрещен въезд в Польшу на пять лет.
Каксообщалось ранее, по сотоянию на утро 16 июня в ЕС без виз въехали почти 10 тысяч украинцев. Всего с начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом границу пересекли почти 315 тысяч украинских граждан.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, таможня, чемодан
- Опубликован список арбитров на Евро-2012
- В Польше в ДТП погибла украинская журналистка
- Волонтер Доник: "Сейчас Польша дружит не с нами, а против России. Потому что если мы не выстоим, то война придет к польским границам"
- Таможенники предотвратили крупную контрабанду
- Почему за границей жить хорошо и к чему стремиться Украине
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых