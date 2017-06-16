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Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
Президент России Владимир Путин на вопрос, когда он «заберет Донбасс», заявил, что анализирует ситуацию, чтобы «своевременно принять решение».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал после очередной «прямой линии», передает Хвиля.
Так, на вопрос, когда «он заберет Донбасс, потому что там устали, три года прошло, там стреляют, и люди просто не знают, как быть, все разрушено», Путин ответил: «Да, я знаю. Это трагедия, и очень большая». Он заявил, что Россия сделает все для того, чтобы минимизировать ущерб, который там имеется.
«Вы знаете нашу позицию в целом. Но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать, вне зависимости ни от каких внешних факторов. Но очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства, для того чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, имею в виду прежде всего Минские соглашения», — сказал Путин. На реплику о том, что Минские соглашения не работают, президент ответил, что «если бы их не было, было бы гораздо хуже».
«Это совершенно очевидная вещь. Но мы видим, что проблемы там не уменьшаются, а отчасти нарастают. И мы будем анализировать эту ситуацию, для того чтобы своевременно принять решения, которые будут адекватны складывающейся ситуации», — заверил Путин.
Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, аннексия
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