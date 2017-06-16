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Скандальный нардеп заявил, что в Украине идет гражданская война
В прямом эфире «Громадського радио» народный депутат Михаил Добкин, представляющий «Оппозиционный блок», высказал убеждение, что на востоке Украины продолжается война, в которой задействованы «одни граждане Украины и другие граждане Украины», передает replyua.net.
«В течение трех лет у нас продолжают гибнуть люди, а мы все это время стремимся понять, что же у нас происходит. А тем временем, никто не совершает попыток прекратить все это. Вот вы вместе с властью изучаете понятия, пытаетесь выяснить, откуда поступило оружие. Какая вообще разница? Будет намного лучше, если мы найдем рецепт прекращения этой войны», - заявил Добкин. В то же время, он отказался прямо отвечать на вопрос касаемо присутствия на Донбассе регулярных российских войск.
«Я не могу конкретно знать, что и где происходило. Я даю ответ на поставленный Вами вопрос, основываясь на имеющуюся информацию. Меня не было в Дебальцево или в Иловайске. Все, что я буду говорить, — это будет не моя точка зрения, которую я либо услышал, либо мне рассказали», - сказал он. Как известно, в период событий на Майдане Михаил Добкин активно выступал за федерализацию Украины.
Теги: Украина, Донбасс, война, гражданская война, народный депутат
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