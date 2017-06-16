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Субсидии: названа главная ошибка правительства

16.06.2017 07:16
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Субсидии: названа главная ошибка правительства

Эксперт озвучил главную ошибку правительства, которую допускают в субсидиарной компании

В интервью нашему изданию бывший министр финансов, народный депутат Украины Виктор Пинзеник заявил, что у людей, которые не в состоянии оплатить коммунальные услуги по новым тарифам, есть выход — оформить субсидию.

«Это гораздо гуманнее, чем дотирование всех, включая, например, меня. Но беспокоит то, что правительство молчит и не разъясняет, какие документы нужны для оформления субсидий, куда обращаться и так далее», — подчеркивает политик.

Пинзеник уверен, что властям необходимо провести массовую разъяснительную кампанию.

«Этого сделано не было и в результате обеспеченные люди, которые в состоянии платить реальную цену, и потребляют значительно больше газа, чем бедные, получают субсидии. Нельзя поддерживать людей, которые много зарабатывают, поддерживать нужно малообеспеченных», — констатирует политик, напоминая, что института субсидий уже более 20 лет, а еще недавно 25% украинских семей получили льготы.

Читать материал полнотью

Источник: Politeka




Теги: Украина, Донбасс, субсидия, правительство
 
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