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Субсидии: названа главная ошибка правительства
Эксперт озвучил главную ошибку правительства, которую допускают в субсидиарной компании
В интервью нашему изданию бывший министр финансов, народный депутат Украины Виктор Пинзеник заявил, что у людей, которые не в состоянии оплатить коммунальные услуги по новым тарифам, есть выход — оформить субсидию.
«Это гораздо гуманнее, чем дотирование всех, включая, например, меня. Но беспокоит то, что правительство молчит и не разъясняет, какие документы нужны для оформления субсидий, куда обращаться и так далее», — подчеркивает политик.
Пинзеник уверен, что властям необходимо провести массовую разъяснительную кампанию.
«Этого сделано не было и в результате обеспеченные люди, которые в состоянии платить реальную цену, и потребляют значительно больше газа, чем бедные, получают субсидии. Нельзя поддерживать людей, которые много зарабатывают, поддерживать нужно малообеспеченных», — констатирует политик, напоминая, что института субсидий уже более 20 лет, а еще недавно 25% украинских семей получили льготы.
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Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, правительство
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