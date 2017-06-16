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Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»

16.06.2017 11:40
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Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»

Окружний адміністративний суд у Дніпрі прийняв рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів».

Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Відповідно до постанови, рішення прийнято в зв'язку з участю організації в подіях березня 2014 року, коли, за словами, свідків, представники «союзу» вдавалися до «дій, спрямованих на ліквідацію незалежності України, закликали сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України» .

За словами свідка Андрія Куліша, в березні 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що «чекають на «російську визвольну армію». Керівник громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко стверджує, що вважає звинувачення проти організації необґрунтованими. Він не заперечує, що навесні 2014 піднімав російський триколор у мерії, однак виключно «в знак дружби України і Росії»: мовляв, опоненти в цей час також використовували неукраїнську символіку - прапори Євросоюзу.

1 і 9 травня поточного року у Дніпрі відбулися мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів». Вони проходили з червоними прапорами і «георгіївськими» стрічками. 



Теги: Донбасс, запрет, Советская армия, Днепр, офицеры
 
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