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Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе
16.06.2017 18:48
Украинцам вскоре официально разрешат отдыхать прямо на работе – новый Трудовой кодекс предполагает введение летней сиесты.
Об этом сообщает Politeka.
Согласно документу, перерыв на сон продлится от 14:00 до 16:00. Впрочем, правила и время будут регулировать согласно распорядка предприятия. Если же работодатель по каким-то причинам не может обеспечить своему штату отдых, то должен выделить для этого другие часы.
Подобный пример уже успешно применяют за рубежом: сиеста введена в Греции, Италии и Испании. Большинство медиков уверяют: спать посреди дня полезно для здоровья, но человеку не нужно целых два часа для того, чтобы восстановить силы. Будет достаточно и 30 минут.
Теги: Донбасс, сон, работа, отдых
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