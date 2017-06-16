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Украинцев предупредили о вероятных веерных отключениях света
В июле текущего года в Украине вполне возможны веерные отключения электроэнергии. Такое мнение выразил экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины» Валентин Землянский на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA.
«У нас дырка, у нас веерные отключения могут начаться в июле месяце в случае, когда будет жарко, и мы войдем в летний пик по кондиционированию воздуха. И это не пугалки», - отметил эксперт.
По его словам, если та же ситуация, которая сложилась сейчас на ТЭЦ-6, пролонгируется на ТЭЦ-5, и ТЭЦ-5 перестанет получать лимиты, то государство столкнется с дефицитом мощностей до 600 мегаватт в центральном регионе с учетом того, что Трипольская ТЭЦ остановлена.
При этом В. Землянский напомнил, что столкнувшиеся с длительным отключением горячей воды киевляне массово начали переходить на обогрев воды бойлерами, что увеличивает объем потребления электроэнергии, которая на сегодняшний день в дефиците.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, свет, отключение
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