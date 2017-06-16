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В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня
В Киеве в пятницу – воскресенье, 16 – 18 июня, усилят меры безопасности и охрану общественного порядка в связи с двумя массовыми мероприятиями – мировой встречей байкеров и Маршем равенства, организованном представителями ЛГБТ-сообщества, передает ЗН.
Так, 16 и 17 июня в Киеве состоится ежегодная мировая встреча байкеров и презентация деятельности клуба Hells Angels, а также мероприятия, посвященные третьей годовщине создания украинского филиала международного байкерского клуба. В рамках акции состоится мотопробег, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, на время байкерского праздника к охране правопорядка привлекут более 5 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
А уже в воскресенье, 18 июня с 10:00 до 13:00 в Киеве запланирован Марш равенства, организаторы которого заявили о 5 тысячах участников. К охране правопорядка привлекут около 5 тыс полицейских, в том числе спецназ из регионов, а также 1600 бойцов Нацгвардии.
"Будут действовать четыре контрольно-пропускных пункта с металлоискателями, на которых будет пропускной режим и превентивные полицейские меры. В частности, правоохранители будут выборочно проверять документы и содержимое сумок участников марша", – сообщили в МВД.
Меры безопасности также усилят и на станциях метрополитена в районе проведения марша.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Киев, безопасность, полиция
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