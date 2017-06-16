В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня

16.06.2017 11:25

В Киеве в пятницу – воскресенье, 16 – 18 июня, усилят меры безопасности и охрану общественного порядка в связи с двумя массовыми мероприятиями – мировой встречей байкеров и Маршем равенства, организованном представителями ЛГБТ-сообщества, передает ЗН.

Так, 16 и 17 июня в Киеве состоится ежегодная мировая встреча байкеров и презентация деятельности клуба Hells Angels, а также мероприятия, посвященные третьей годовщине создания украинского филиала международного байкерского клуба. В рамках акции состоится мотопробег, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, на время байкерского праздника к охране правопорядка привлекут более 5 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

А уже в воскресенье, 18 июня с 10:00 до 13:00 в Киеве запланирован Марш равенства, организаторы которого заявили о 5 тысячах участников. К охране правопорядка привлекут около 5 тыс полицейских, в том числе спецназ из регионов, а также 1600 бойцов Нацгвардии.

"Будут действовать четыре контрольно-пропускных пункта с металлоискателями, на которых будет пропускной режим и превентивные полицейские меры. В частности, правоохранители будут выборочно проверять документы и содержимое сумок участников марша", – сообщили в МВД.

Меры безопасности также усилят и на станциях метрополитена в районе проведения марша.

Источник: http://from-ua.com