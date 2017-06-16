В Раде рассказали, о чем Порошенко будет говорить с Трампом

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По словам главы комитета по иностранным делам Анны Гопко, встреча с Трампом – хороший шанс донести позицию о том, что без Киева по Украине не должно быть никаких договоренностей
На переговорах президента Украины Петра Порошенко с президентом СШАДональдом Трампом будут подниматься вопросы стратегического партнерства Украины и США, дальнейшее продолжение санкций и, возможно, предоставление Украине летального оружия. Об этом "Сегодня" заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.
"Важен сам факт встречи, которая должна состояться. Теперь вопрос, как сделать этот визит эффективным с точки зрения договоренностей, которые потом будут закреплены конкретными директивами, которые команда Трампа, а много вакансий еще не заполнены (в Госдепе и Администрации по украинскому направлению – Авт.), будет дальше внедрять. Здесь будет мное зависеть от опыта, в частности дипломатического опыта Порошенко как переговорщика в донесении нашей позиции – что без Украины по Украине не должно быть никаких договоренностей. И это также возможность сформировать определенную позицию Трампа и ответить на вопросы, которые у него будут, общаясь с ним вживую, а не через наших союзников – председателя Совета ЕС Дональда Туска, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Британии Терезу Мэй, или канцлера Германии Ангелу Меркель", – сказала Анна Гопко.
По ее словам, наверняка Порошенко и Трамп обсудят ключевую тему – стратегическое партнерство Украины и США, как его наполнить содержанием и конкретикой, а не просто хорошими заявлениями. "Обсудят и вопрос дальнейшего продолжения санкций. Очевидно, что одним из вопросов кроме санкций может быть летальное оружие. Здесь многое будет зависеть от действий России, от ее договороспособности и реального выхода из Украины. И конечно же вопрос шагов для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма, плюс сотрудничество бизнеса, привлечение инвестиций", – считает глава комитета ВР.
Что касается нового формата переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем сегодня заявили в Госдепе, то, по словам Гопко, здесь США прежде всего заинтересованы в реальном результате, сдвигах и прогрессе особенно в безопасностной части.
"Администрация Трампа и он лично хотят показать, что в отличие от предыдущих запоздалых и нерешительных усилий Обамы, Трамп как и с авиаударами в Сирии хочет увидеть, где его вмешательство (в украинско-российский конфликт – Авт.) будет эффективным и покажет, что он как Рейган в свое время с СССР. Трамп хочет показать, что он на самом деле крутой и эффективный. И лозунг "How to make America great again" – когда Америка реально за что-то берется, доводит это до результата. Это также важно показать Администрации Трампа на фоне внутренних конфликтов между исполнительной властью и Конгрессом из-за расследования по вмешательству России в президентские выборы. Им важно показать, что Трамп не является представителем каких-то российских интересов, а он именно американский президент и в американских интересах – территориальная целостность и суверенитет Украины, улучшение безопасностной ситуации, потому что от европейской безопасности зависит благополучие и рабочие места в американском обществе. США и ЕС – крупные торговые партнеры. А без решения конфликта в Украине, улучшения безопасностной ситуации в ЕС это сложно представляется, потому что Россияпродолжает вмешиваться во внутренние дела других европейских стран, подрывая через кибератаки стабильность и возможность экономического развития", – подытожила Анна Гопко.
Напомним, ранее источники "Сегодня" в украинских дипкругах сообщили, что на 19-20 июня запланирован визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, где состоится первая встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Также сегодня представитель Госдепа США Хизер Нойэрт заявила, что Штаты могут поддержать отличный от Минского формат урегулирования кризиса в Украине, если он будет выработан и послужит достижению мира.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Верховная Рада, Порошенко
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