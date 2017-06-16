З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

16.06.2017 07:25

У Міністерстві інфраструктури України анонсували запуск нового пасажирського потягу, який рухатиметься з Києва до Мінська, Вільнюса, Риги і Таллінна, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Маршрут через п’ять столиць мають наміри запустити вже до кінця 2017 року. Про це повідомив очільник профільного міністерства Володимир Омелян на зустрічі з литовським колегою Рокасом Масюлісом. Омелян відзначив, що у Мінінфраструктури очікують, що зазначений маршрут буде популярним серед пасажирів.



Варто нагадати, що раніше керівник Укрзалізниці анонсував, що незабаром буде встановлено залізничне сполучення з Болгарією та Австрією. Зокрема, від сьогодні, 15 червня, зі Львова можна доїхати до Варни маршрутом, що проходить через Чернівці та Івано-Франківськ. Крім того, співробітники Укрзалізниці на даний момент ведуть переговори щодо того, щоб в грудні 2017 року запустити маршрут між Києвом та Віднем. На даний момент з України вже можна доїхати потягом до Праги, Братислави, Будапешту, Варшави та Бухаресту. Балчун також відзначив, що в цьому році було зафіксовано збільшення зацікавленості українців до міжнародних маршрутів.

Источник: http://replyua.net