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Чего нельзя приватизировать в Украине
В законодательстве Украины установлен исчерпывающий перечень имущества, приватизация которого не допускается.
Нюансы приватизации жилых и нежилых помещений, имеющих статус «общежитие», прописаны в Законе Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Согласно этому документу, находящиеся в государственной собственности общежития могут перейти в собственность граждан по решению органов местного самоуправления.
Но есть ряд исключений.
Приватизации не подлежат жилые и нежилые помещения, которые расположены на территории:
— закрытых военных поселений;
— предприятий;
— учреждений и организаций;
— природных, биосферных и историко-культурных заповедников;
— музеев;
— национальных парков;
— ботанических садов;
— дендропарков, зоопарков и ландшафтных парков;
— парков памятников садово-паркового искусства.
В случае, если общежитие находится в собственности предприятия, учреждения, или организации, которые образовались в процессе корпоратизации или приватизации, то граждане имеют право приватизировать жилые помещения только в случае, если общежития будут переданы в коммунальную собственность. И только при условии, что они живут в них не менее пяти лет на законных основаниях.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, приватизация, исключение
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