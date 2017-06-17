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Луганчанина-живодера засудили до 5 років за садистські знущання над кошенятами
Суд постановив вирок 21-річному лучанину, котрий викидав кошенят з вікна, поміщав у морозильну камеру, духову шафу та пральну машину.
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.
Історія знущання з двох кошенят, викладена у вересні 2016 року 18-річною переселенкою та її хлопцем з Луганська для загального перегляду у соціальну мережу, викликала чималий резонанс не лише на Волині.
Попри наявний у молодика психіатричний розлад, експерти визнали його здатним усвідомлювати свої дії.
Як повідомив прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Неродик, Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у жорстокому поводженні з тваринами (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 299 КК України) та приєднавши до призначеного покарання невідбуту частину покарання за вчинене раніше тяжке тілесне ушкодження, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Луцьку у центрі уваги громади опинилась переселенка з Луганська, яка у компанії місцевого зека знімали на відео катування тварини та оприлюднила це у соцмережі.
У грудні минулого року авторку відео, яка брала активну участь у знущанні над беззахисними істотами, було засуджено за жорстоке поводження з тваринами до 3 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Теги: Донбасс, Луганск, социальная сеть, переселенцы
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