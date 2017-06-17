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СБУ задержала декана ВУЗа, который за деньги закрывал сессии студентов
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила схему поборов со студентов, отлаженную руководством и преподавателями Черниговского филиала одного из высших учебных заведений. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Декан экономического факультета вуза при посредничестве старшего преподавателя систематически требовала от студентов деньги за успешную сдачу экзаменов и получения дипломов. Для беспроблемного составления комплексного государственного экзамена студент должен был заплатить 100 долларов США или эквивалент суммы в гривнах», — говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали «на горячем» старшего преподавателя при получении очередной взятки в размере 100 долларов США. В ходе обыска в ее рабочем кабинете правоохранители обнаружили 1500 долларов США и более 25 000 гривен со списками студентов и пометками об уплате взяток.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 368 Уголовного кодекса Украины проверяются возможные факты коррупционной деятельности сотрудников института. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщалось ранее, декана одного из факультетов Уманского национального университета садоводства, который требовал от студента 3000 гривен за содействие в сдаче сессии, задержали с поличным.
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Теги: Донбасс, деньги, ВУЗ, сессия
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