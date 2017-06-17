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У античного городища в Крыму решили добывать песок

17.06.2017 21:15
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У античного городища в Крыму решили добывать песок

На Чегене-Салынском месторождении вблизи античного городища Артезиан планируют добывать два миллиона тонн песка в год.

Как сообщил так называемый замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, месторождение начнет работать в ближайшие месяц–два, передают Примечания.

По его словам, площадь месторождения составляет 121 гектар. Также чиновник напомнил, что добыча песка никак не затронет Артезиан, который является объектом археологического наследия.

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донбасс, Крым, песок, месторождений
 
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