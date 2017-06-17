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Украинцы подвели итоги первой недели жизни без виз
Первая неделя жизни без виз подходит к концу. Туристы говорят, что в первые несколько дней серьезных проблем еще не возникало, пишут Вести.
«Итальянские таможенники наличку предъявлять не просят, но суммой, которую везешь с собой в Европу, поинтересоваться могут», — рассказал Юрий Перфилов, который путешествовал в Италию.
«В Париже визовые офицеры были снисходительны, — пишет в соцсетях волонтер Давид Арахамия. — Один из пограничников не знал, что с 11-го действует безвиз (вышел из отпуска первый день), возле его будки чуть не случился небольшой Майдан, но коллеги быстро ему помогли».
Отмечается, что также были случаи отказа в пропуске через границу.
«Большинство из них ранее пребывали в странах ЕС свыше позволенного срока, а несколько человек не смогли подтвердить финансовое состояние и не имели обратных билетов. Причем шестерых не пропустили на границе с Польшей, куда сейчас едет большинство людей», — рассказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Теги: Донбасс, украинцы, итоги, виза
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