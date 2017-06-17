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В Украине откроется офис Японского агентства международного сотрудничества
До конца года в Украине откроется офис Японского агентства международного сотрудничества (JICA), который является ключевым стратегическим партнером Украины в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабмина.
В частности, он заявил об этом по результатам встречи с президентом JICA Синичи Китаока и послом Японии в Украине Шигеки Сумме. Встреча состоялась в рамках обзора подготовительных работ по реализации одного из масштабных проектов - реконструкции Бортнической станции аэрации. "Нам важно привлечь технологии и опыт Японии, опыт стратегического планирования и проектного менеджмента в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине.
Проект по реконструкции Бортнической станции аэрации, который мы внедряем с Японским агентством международного сотрудничества, для нас является важным. Сегодня мы вышли на финишную прямую в проектно-подготовительных работах, задача - завершить их в июле 2017 года", - отметил Зубко. По его словам, уже в следующем году, после подготовки японскими консультантами тендерной документации, будет проведен международный конкурс на определение генподрядчика, а с ноября 2018-го - строительные работы на площадке.
Вице-премьер также сообщил, что для Украины является важным также внедрение в сотрудничестве с JICA проектов не только в Киеве, но и в Николаевском регионе, в частности, по строительству мостов, портовой и дорожной инфраструктуры. Также есть планы по направлению обращения с бытовыми отходами и строительству мусоросжигательных заводов. "Строительство моста через Южный Буг и восстановление местной инфраструктуры - являются для нас очень важными. Это является продолжением дороги Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Мелитополь-Новоазовск. Подобный опыт внедрения инвестиционных проектов мы бы хотели распространять на другие города", - резюмировал он.
Источник: rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, Япония, сотрудничество
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